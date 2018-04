Ednan Aslan: pak buitenlandse geldstromen Europees aan

Toch is het in Oostenrijk voor moskeeën niet verboden om geld uit het buitenland te ontvangen. "Het bleek onmogelijk dat via wetgeving te regelen", zegt Aslan.

"Het is eenvoudig niet te controleren waar de geldstromen vandaan komen. Bovendien: als het ene land in Europa dit wel regelt en het andere land niet, dan zullen moslimorganisaties in de landen waar dit verboden is op slinkse wijze toch aan het geld komen. Hoe? Door via tussenpersonen zich tot landen te wenden waar het nog wel mogelijk is. De enige mogelijkheid is dat Europa dit collectief en daadkrachtig aanpakt. Dan is het mogelijk de geldstromen aan banden te leggen."