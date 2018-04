De uitzending van 24 april

Klant wordt steeds vaker om beoordeling gevraagd

Hoe ver kan een bedrijf gaan om het lot van zijn werknemers in handen te leggen van de klant? Op internet was het al gemeengoed om na elke aankoop een evaluatie van de service te moeten geven, maar ook in steeds meer fysieke winkels mag de klant zijn genoegen of ongenoegen laten blijken. Is dat een goede ontwikkeling?