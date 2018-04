De uitzending van 23 april

Hoe krijgen moskeeën hun geld?

De Tweede Kamer maakt zich al jaren zorgen over de buitenlandse financiering van moskeeën. Met name geld dat uit landen als Saudi-Arabië, Koeweit en Qatar naar Nederland vloeit, is volgens veel politieke partijen een probleem. In deze landen wordt een ultraconservatieve versie van de islam gepredikt, die zou kunnen leiden tot radicalisering. Vanavond in Nieuwsuur nieuws in dit dossier. Te gast zijn de Kamerleden Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Sadet Karabulut van de SP.