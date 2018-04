De uitzending van 22 april

Interview met directeur Anmesty Turkije

Idil Eser, directeur van Amnesty Turkije, zat honderd dagen in de meest bekende gevangenis van Turkije. Ze werd in juli vorig jaar samen met andere mensenrechtenactivisten gearresteerd op een workshop over digitale veiligheid. President Erdogan noemde de training een poging om de coup van juli vorig jaar voort te zetten.

De activisten worden verdacht van deelname aan een terroristisch organisatie. Het OM eiste celstraffen tot 15 jaar. De rechtbank in Istanbul liet Eser, samen met zeven anderen, eind oktober op borgtocht vrij. Deze week was ze in Nederland vanwege het 50-jarig bestaan van Amnesty Nederland. Nieuwsuur sprak met haar.