Aardwarmte als alternatief voor gas: hoe realistisch zijn de grote ambities?

"Op dit moment verwarmen we een zwembad. een sportschool, 470 appartementen, een school en ook nog 60 hectare aan kassen", zegt Leon Ammerlaan. Hij is niet alleen plantenkweker, maar ook een pionier in aardwarmte. Als het aan het kabinet ligt zet Nederland vol in op dit alternatief voor aardgas.

Ammerlaan stapte meer dan tien jaar geleden al in. Toen in 2006 de gasprijs verviervoudigde, ging hij op zoek naar een alternatief om zijn kassen te verwarmen. Hij investeerde als een van de eersten in Nederland miljoenen in een installatie die diep uit de aarde warm water naar boven haalt.

Hij maakt gebruik van warm water dat op zo'n twee kilometer diepte in de bodem zit. Om dat te bereiken worden twee gaten geboord waarin een buis komt. Via de ene pijp wordt warm water naar boven gepompt, via de andere pijp wordt het koude water na gebruik weer terug in de aarde gepompt. Door de hitte uit de aardkern warmt dat water geleidelijk weer op.