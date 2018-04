De uitzending van 21 april

Is aardwarmte een realistisch alternatief voor Gronings gas?

Historisch, dat was het kabinetsbesluit vorige maand om te stoppen met de gaswinning in Groningen. De gaskraan gaat voor 2030 helemaal dicht. Het betekent dat huizen en ook veel bedrijven straks op een andere manier verwarmd moeten worden.

Een van de alternatieven is het oppompen van het heet water, kilometers diep in de aarde. Als het aan het kabinet ligt zet Nederland vol in op deze aardwarmte. Maar is dat realistisch?