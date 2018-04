NAVO-topman: 'We bevinden ons in een nieuwe situatie'

Geloofwaardige afschrikking

Juist in een wereld met verschillende - en soms onvoorspelbare - dreigingen is het volgens Stoltenberg belangrijk dat de NAVO sterk is. Ook moet de NAVO voor "geloofwaardige afschrikking" zorgen. "Het doel daarvan is niet om een oorlog uit te lokken, maar om het te voorkomen. Door elke potentiële vijand duidelijk te maken dat wij er klaar voor zijn om alle bondgenoten te verdedigen."

Hij benoemt dat Rusland geweld heeft gebruikt tegen zijn buurlanden: tegen Georgië in 2008 en tegen Oekraïne in 2014. Ook op dit moment is er sprake van spanning. "Het is een moeilijke relatie die we nu hebben met Rusland, maar tegelijkertijd streeft de NAVO naar een betere relatie met het land. Want we willen geen nieuwe koude oorlog. Rusland is onze buur, en het blijft onderdeel van de wereld." Hij benadrukt dat goede communicatie tussen NAVO en Rusland belangrijk is, juist in tijden van onderlinge spanning.

Dat Rusland onvoorspelbaarder is geworden, betekent volgens Stoltenberg niet dat we in de buurt komen van een nieuwe Koude Oorlog. "Maar het is ook niet het strategische partnerschap dat we hebben geprobeerd te bewerkstelligen na de Koude Oorlog. Dus we zitten in een nieuwe situatie waarin we niet eerder hebben gezeten", zegt Stoltenberg. "Dat is een uitdaging, maar zolang de NAVO bijeen blijft, zenden we een duidelijke boodschap uit dat je ons niet zomaar kan aanvallen."