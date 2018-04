De uitzending van 19 april

NAVO-topman Stoltenberg over de internationale verhoudingen

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, is in Nederland. Vandaag luncht hij met premier Mark Rutte en bespreken ze onder meer de defensie-uitgaven en de internationale verhoudingen in een wereld met verschillende dreigingen: de oorlog in Syrië, slechte verhoudingen met Rusland, terrorisme, migratie en de financiële bijdrage van Nederland aan de NAVO. Binnen de verdragsorganisatie is afgesproken om 2 procent van het BBP aan defensie uit te geven. Nederland haalt die 2 procent al jaren niet.

Stoltenberg gaat ook langs bij de Eerste en Tweede Kamer en beantwoordt vragen van studenten aan de Leiden University College in Den Haag. Mariëlle Tweebeeke spreekt Stoltenberg na afloop.