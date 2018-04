Mishandeling in De Leeuwenhoek: 'Ik ben bang dat het een keer verkeerd afloopt'

Gijsbert van Herk, voorzitter van de raad van bestuur van stichting Humanitas, waaronder De Leeuwenhoek valt, heeft geen goed woord over voor het verhaal van de klokkenluider. "Kom gewoon hier praten, met mij en met het team. En doe het niet via zo'n achterdeur. Kennelijk is dit de keerzijde van onze transparantie, dat je op je achilleshiel getrapt wordt."

Van Herk erkent wel dat er af en toe ontoelaatbare situaties ontstaan in zorginstellingen, maar is dat een landelijk probleem. "En dat hebben we de afgelopen twee jaar hier op orde gebracht. Dat we dat discreet en netjes melden volgens het protocol. En dat doen we."

Blauwe plekken

Het afgelopen jaar heeft De Leeuwenhoek 17 gevallen gemeld bij de Inspectie. "Op de tienduizend mensen die we verzorgen. Die gevallen leidden soms tot verbetering en dus is niet altijd tot de vaststelling van een calamiteit." Volgens Van Herk gaat het dan om blauwe plekken "omdat iemand bijvoorbeeld een dunne huid heeft en iets te stevig is beetgepakt" of tot onvoldoende verzorging van een wond. "We zijn daar heel open over, zodat we ervan leren."

Hij vindt dat in het artikel in Trouw zaken uit zijn verband zijn getrokken. "Het is een verschrikkelijk artikel. De insinuaties zijn volstrekte onzin. In de zorg tolereren we geen ouderenmishandeling. Dat was zo en dat is zo. Ook bij ons tolereren we dat niet."