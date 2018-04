China werkt aan nieuwe zijderoute naar Europa

"Voor de Chinezen is het makkelijker om een land binnen te dringen dat niet in de EU ligt, want er zijn geen beveiligingen door EU-instituties", zegt econoom Igor Novakovic. "En daarbij zijn de deals met de Chinezen niet transparant. Dus de meeste akkoorden zijn niet openbaar: je kan het niet vinden op internet of in de Staatscourant."

Servië heeft honderden miljoenen euro's geleend van China en cruciale bedrijven zoals de staalfabriek zijn in Chinese handen.Het arme land heeft het geld hard nodig, maar daar wil China wat voor terug.

De Europese Unie heeft Servië en andere Balkanlanden al in 2025 een lidmaatschap in het vooruitzicht gesteld. Maar Brussel zou daarmee ook Chinese invloed binnenhalen. Want bij de Chinese investeringen horen subtiele politieke banden, denkt Novakovic.

"Die banden zijn niet zichtbaar, want de Chinezen zeggen dat er geen politieke voorwaarden zijn verbonden aan hun investeringen." Maar hij verwacht uiteindelijk vriendelijke aanwijzingen vanuit Chinese hoek. "Zoals op de rug kloppen en vragen: kun je dit alsjeblieft voor ons doen? We zijn toch vrienden?"