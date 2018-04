Uitreiking De Tegel: Nieuwsuur valt twee keer in de prijzen

De tweede Tegel voor het beste camerawerk van cameraman Dennis Hilgers vond zijn oorsprong in een lange treinreis die Nieuwsuur maakte naar aanleiding van het eenjarig presidentschap van Trump. Nieuwsuur was voor een serie aan boord van de Empire Builder, de drukste langeafstandsroute van het Amerikaanse spoorwegnet.

De route begon in Chicago, thuisstad van oud-president Barack Obama, en voerde door conservatieve staten als North Dakota en Montana. De reis eindigde aan de westkust, in het kosmopolitische Seattle, de stad waar het verzet tegen Trump misschien wel het felst is. Het camerawerk van Dennis Hilgers paste naadloos in de sfeer van de serie; beschouwend, registrerend, zonder tierelantijnen, maar wel met optimaal gebruik van moderne middelen, zoals een drone.

"De klasse druipt er vanaf. Het is prachtig om te zien hoe het camerawerk en het verhaal elkaar versterken. Het resultaat is een prachtige portret van een zeer verdeeld land", aldus de jury.