De uitzending van 16 april

Washington zet zich schrap voor boek van Comey

In A Higher Loyalty. Truth, Lies and Leadership dat morgen in de verkoop gaat, doet de voormalig FBI-directeur James Comey een boekje open over zijn gespannen relatie met president Trump. Ook gaat hij uitvoerig in op zijn ontslag, dat leidde tot de aanstelling van speciaal aanklager Robert Mueller.

Vanavond praten we met Philip Rucker, White House bureau chief van The Washington Post. Samen met The New York Times deed deze krant onderzoek naar Trump. Wat zijn de belangrijkste beschuldigingen?