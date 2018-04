De uitzending van 15 april

Nieuwe onthulling in dossier Marco Kroon

Vanavond nieuwe onthullingen in het dossier van commando Marco Kroon. De verklaringen van Kroon over het doden van een Afghaan in 2007 leidde eerder al tot grote onrust onder de Nederlandse commando's, het Korps Commandotroepen (KCT). Omdat hij bij die bekentenis details prijsgaf over een geheime operatie in Kabul. Reden voor het ministerie van Defensie om commando's recent terug te halen uit een missiegebied. Nieuwsuur heeft de kwestie de afgelopen weken uitgebreid onderzocht en met verschillende bronnen gesproken. Vanavond opnieuw aandacht voor de zaak.