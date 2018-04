Miljoenen gecodeerde criminele berichten, een goudmijn voor justitie?

Een handvol berichten is in eerste zittingen van strafzaken al geciteerd door justitie. Criminelen waanden zich blijkbaar onbespied, want praten vrijuit (in straattaal) over het in brand steken van vluchtauto's, het dreigen met handgranaten en het plannen van liquidaties.

Advocaten noemen het in beslag nemen van de server in Canada een sleepnetmethode. "In plaats van de klassieke methode: ik heb een verdachte, en daarna ga ik bewijs zoeken, is het nu: ik heb een bak mogelijk bewijs, en als je wat tegenkomt probeer je daar een persoon aan te koppelen. Daar moet de rechter een stokje voor steken", zo vindt advocaat Leon van Kleef.

Volgens misdaadjournalist Jan Meeus van NRC Handelsblad, kijken veel criminelen met grote spanning naar de uitspraak donderdag. "Justitie heeft in ieder geval nog zeker zevenduizend berichten uit de grote bak van Ennetcom-data nog niet in lopende zaken ingebracht. Heel veel criminelen vragen zich nu af: zitten mijn berichten daarbij, en wat heb ik gezegd."