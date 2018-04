De uitzending van 13 april

'Helemaal geen alcohol is het beste voor de gezondheid'

Wie meer dan één glas alcohol per dag drinkt, loopt het risico eerder te overlijden. Minder dan één glas per dag of helemaal niet drinken is het beste voor de gezondheid. Dit blijkt uit een groot wetenschappelijk onderzoek dat is gepubliceerd in het Britse medische tijdschrift The Lancet. Op basis van het onderzoek blijkt dat in veel landen de adviezen over alcoholgebruik niet streng genoeg zijn.