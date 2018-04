Wielrennend inburgeren: deze Eritreeërs helpen hun landgenoten

Doorzetten

Elke maandagavond komen in Lelystad zo'n twintig Eritrese jongeren samen. Om samen te eten, en om te luisteren naar het verhaal van Desale en Abraham.

"We hopen door onze ervaringen te delen dat we de jongeren een kans geven om te groeien", zegt Abraham. "We willen ze verder helpen zodat ze niet tot last komen van de Nederlandse bevolking. Als je niks doet is, is dat niet goed voor het land en voor henzelf. We proberen ze hoop te geven om door te zetten."

De jongeren die op de avond afgekomen zijn erkennen dat het leven totaal anders is in Nederland. "Werk zoeken is moeilijk. In Eritrea kun je naar een werkgever toelopen en om werk vragen. Hier willen ze meteen e-mail, een cv en een diploma zien."

Een deel van de jongeren ziet in dat het sporten hen misschien verder kan helpen. Zij kunnen direct een inschrijvingsformulier voor de voetbal-, wieler- of atletiekclub invullen. Een kleine stap, maar volgens Daniel Abraham kan het net zijn wat ze nodig hebben.

"Dat is het mooie aan sport: het maakt niet uit of je Nederlands bent of Eritrees. Er wordt alleen naar je kracht gekeken, verder niks. Dat geeft je zelfvertrouwen."