De uitzending van 12 april

Hoe legaal is een vergeldingsaanval op het regime van Assad?

De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië bereiden een militaire vergeldingsactie voor op doelen in Syrië. De landen houden president Assad verantwoordelijk houden voor een gifgasaanval op burgers in de stad Douma. Nederland draagt niet bij aan de operatie, maar heeft begrip voor een militaire actie, zo zei minister van Defensie Ank Bijleveld gisteren in de uitzending.

Het Britse kabinet van premier Theresa May zal vandaag over steun aan de Amerikaanse vergeldingsacties praten. En ook president Emmanuel Macron van Frankrijk zal zich uitspreken over mogelijke maatregelen. Voor beide landen zal meespelen hoe de actie juridisch onderbouwd kan worden. En wat de maatregelen precies voor effect zullen hebben. Daarover spreken we onder andere met voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer.