Niveau op scholen gaat achteruit: wat zeggen de leerkrachten?

Het niveau van het onderwijs in Nederland gaat achteruit. Prestaties van leerlingen dalen en we behoren niet meer tot de internationale top. Ook Erik Verbeek, directeur van de Groen van Prinsterer-basisschool in Bunschoten, ziet verandering ten opzichte van vroeger.

Het komt volgens hem deels door het lerarentekort. "Dat is heel groot. Eigenlijk wil je niet meer dan twee leerkrachten op een groep, dat is beter voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Maar wij hebben bijvoorbeeld een groep die acht verschillende leerkrachten per week heeft gehad, vier maanden lang. Dat is bijna een leerkracht per dagdeel."

Ook is de waardering voor leerkrachten volgens hem verminderd. "Dat zie je terug in de politiek, maar ook bij ouders en leerlingen. Leerkrachten hebben geen aanzien meer."

Verbeek denkt dat er meer geld moet komen zodat extra mensen kunnen worden ingezet en de werkdruk minder wordt. Ook moeten de klassen kleiner worden.