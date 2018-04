De uitzending van 11 april

Het Nederlandse onderwijs glijdt af

Het onderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs gaat steeds verder achteruit, constateert de inspectie in het rapport Staat van het Onderwijs 2016/2017. Volgens de onderwijsinspectie glijdt het onderwijsniveau af en zijn de prestaties van leerlingen de afgelopen 20 jaar geleidelijk gedaald: "Dat is uniek en reden tot zorg."

Nieuwsuur is vandaag op een school in Bunschoten, en praat daar met de directeur en twee leerkrachten. In de studio spreken we Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs).