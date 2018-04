Hoe belangrijk zijn schenkingen voor musea?

Musea zijn zeker niet altijd blij met schenkingen, zegt Evert van Os. Hij is algemeen directeur van Singer Laren en de zoon van Henk van Os. "Af en toe krijgt een museum een erfenis waar het niet op voorbereid is. Dan blijkt dat er werken zijn nagelaten die niet direct een aanvulling op de collectie zijn. Soms worden die dan verbannen naar een depot, waar ze weinig daglicht zien."

En dat is jammer, benadrukt Van Os. Daarom accepteert hij zo'n gift dan liever niet. "Er zijn genoeg mensen die bij ons aankloppen omdat ze iets bijzonders hebben, en dat we dan 'nee' moeten zeggen. Sterker: we zeggen vaker 'nee' dan 'ja'.

Van Os vertelt dat de banden met de familie Blokker warm zijn, en dat al in 2003 de eerste gesprekken zijn geweest voor de schenking. Het is een waardevolle aanvulling, benadruk Van Os. "De collecties vullen elkaar aan. Hierdoor kunnen we goed het Nederlandse modernisme laten zien."