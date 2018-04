De uitzending van 10 april

Recherchebaas Wilbert Paulissen over aanpak drugscriminaliteit

Op een internationale politietop in Rotterdam wordt vandaag gepraat over drugs. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat er in Europa meer wordt samengewerkt om drugshandel te bestrijden. Niet alleen de politie heeft daarin een rol, maar ook bedrijven.

Ook moeten volgens hem drugsgebruikers een belangrijke rol gaan spelen bij de aanpak van criminaliteit. Drugsgebruikers hebben volgens de korpschef niet in de gaten dat ze een systeem in stand houden dat wordt gekenmerkt door het gebruik van extreem geweld.

We praten vanavond in de studio verder over de aanpak van drugscriminaliteit met Wilbert Paulissen, hoofd van de landelijke eenheid.