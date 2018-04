'Smartengeld is voor nabestaanden de erkenning van ons verdriet'

Degene die aansprakelijk is gesteld voor de fout, misdrijf of het ongeval moet de vergoeding betalen. In civiele zaken is de schade veelal afgedekt door een verzekering. Het gaat dan om fouten en ongevallen waar bijvoorbeeld bedrijven, ziekenhuizen of automobilisten bij zijn betrokken.

Als er sprake is van geweldsmisdrijven, dan keren verzekeraars geen geld uit. De dader moet dan zelf het door de rechter opgelegde bedrag betalen. "Als die daar niet toe in staat is, dan staat de Staat, de overheid, garant. Die kan het bedrag dan later verhalen op de dader", zegt Schijns.