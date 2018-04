De uitzending van 9 april

Peter R. de Vries getuigt in Holleeder-proces

Peter R. de Vries is weggelopen voor een zitting in het proces tegen Willem Holleeder. De journalist is opgeroepen als getuige in het proces, op verzoek van de verdediging van Holleeder. Een klein uur nadat hij was vertrokken, keerde hij terug.

Hij vertrok toen hij bij aankomst in de gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp door de beveiliging moest. Hij moest zijn schoenen uitdoen en dat zou hij hebben geweigerd. Ook was hij gepikeerd omdat hij zijn auto niet in de parkeergarage kon zetten.

De Vries kent Holleeder en zijn zussen goed. Ook was hij bevriend met Cor van Hout; Holleeder staat onder meer terecht voor de moord op hem. Verslaggever Gert Janssen volgt de zittingsdag.