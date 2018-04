Verhoor door Amerikaans Congres: Zuckerberg moet eraan geloven

Niet de enige

"Vandaag is er een bedrijf verbannen van Facebook dat hetzelfde deed als Cambridge Analytica", zegt techredacteur Joost Schellevis. "Facebook was daar zelf nog niet achter gekomen. De grote vraag die dinsdag zal worden gesteld: was Cambridge Analytica zo geniaal, of zijn er nog veel meer bedrijven die zo te werk zijn gegaan?" Het lijkt Schellevis sterk dat Cambridge Analytica de enige was.

In maart werd bekend dat de gegevens van 50 miljoen vooral Amerikaanse Facebook-gebruikers in 2014 zonder toestemming zijn verzameld via een persoonlijkheidstest-app. Databedrijf Cambridge Analytica kocht deze gegevens vervolgens.