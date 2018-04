De uitzending van 8 april

Syrische bewind beschuldigd van gifaanval in Douma

Verschillende organisaties beschuldigen het Syrische bewind ervan een aanval met chemische wapens te hebben uitgevoerd op Douma, de laatste stad in Oost-Ghouta die nog in handen is van rebellen. De medische hulporganisatie Syrian American Medical Society (SAMS) spreekt over een aanval met chloorgas op een ziekenhuis en een gebouw vlakbij. Daarbij zouden tientallen doden zijn gevallen.

In Nieuwsuur reageert Joost Hiltermann, directeur van de International Crisis Group.