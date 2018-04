Van een jurk uit koeienpoep tot kinetische kunst: extra geld voor jong talent

Jalila Essaïdi is zo'n bio artist. Ze maakt bijvoorbeeld plastic, papier en textiel uit koeienmest. "Hoe ik bij dat idee kwam? Ik werd een paar jaar geleden uitgedaagd om iets te doen aan het mestprobleem in Nederland. Toen heb ik het eerste emmertje gehaald bij een boer en ben daarmee het lab in gegaan."

Kunst en wetenschap komen bij haar samen. Ze is op dit moment hard bezig met het opzetten van een 'bio art village'. Een zelfvoorzienende locatie met onder andere een laboratorium en expositieruimtes, waar ook andere jonge talenten aan hun projecten kunnen werken.

Hoewel er voor biokunst steeds meer erkenning komt, blijft de financiering volgens Jalila een lastig punt. "Ik steek al mijn tijd en geld erin, omdat ik dit heel erg belangrijk vind en hier ook mijn passie ligt. Maar om dit te kunnen doen, moet ik nu wel een heleboel opofferen. Ik ben bijvoorbeeld weer bij m'n ouders gaan wonen."