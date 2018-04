De uitzending van 7 april

Steun voor nieuwe generatie kunstenaars

Na jaren van bezuinigen is er weer extra geld voor kunst: Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt 80 miljoen euro uit voor bijvoorbeeld jeugdtheater en cultuureducatie.

De komende jaren gaat er jaarlijks bijna 5 miljoen euro naar zo'n 110 jonge kunstenaars. Binnenkort wordt duidelijk wie ervoor in aanmerking komen. In Nieuwsuur stellen we vanavond alvast drie kanshebbers voor.