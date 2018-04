De uitzending van 6 april

Zij-instromers moeten lerarentekort helpen oplossen

Voor veel scholen is het een dagelijkse worsteling om voor elke klas een docent te krijgen. Er is een schreeuwend tekort aan leraren. Het Rijk trekt extra geld uit voor zij-instromers. Zij worden in een versneld traject omgeschoold tot docenten.

Maar vormt het wel een echte oplossing? Het Rijk heeft dit jaar geld voor 160 zij-instromers, terwijl er alleen al in de grote steden honderden leraren nodig zijn. Ook zijn er zorgen over de kwaliteit van zij-instromers.