De uitzending van 5 april

Grote problemen bij 'comeback' in de zorg

Er is een groot tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Het kabinet is twee weken geleden een offensief gestart om dat personeelstekort terug te dringen. Herintreders - mensen die eerder in de zorg hebben gewerkt en nu weer aan de slag willen - zijn een belangrijke pijler in dat plan. Maar het scholingstraject voor de herintreders is duur en komt voor eigen kosten.

Herintredende verpleegkundigen klagen ook over het niveau van het examen waardoor er een onnodig hoog aantal mensen zakt. En dat terwijl er een groot tekort is aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Nieuwsuur duikt in de wereld van de herintreders. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad reageert op de bevindingen.