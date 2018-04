De uitzending van 4 april

Nederland drugsland?

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de vele liquidaties in de Mocro-oorlog. Het CDA wil dat het probleem bij de wortel wordt aangepakt. Dat betekent meer doen tegen de cocaïnehandel in Nederland. Volgens CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg is de Rotterdamse haven 'zo lek als een mandje', zegt ze in De Telegraaf.

De Mocro-oorlog die ook wel de onderwereldoorlog wordt genoemd, begon in 2012 in Amsterdam, toen een criminele bende met voornamelijk Marokkaanse en Antilliaanse mannen uit elkaar viel. De groep kreeg ruzie om 200 kilo coke die verdween uit de haven van Antwerpen. Sindsdien zijn er meer dan dertig liquidaties gepleegd en woedt de drugsoorlog volop, in de diverse steden. Nieuwsuur is vanavond in Antwerpen waar volgens burgemeester Bart de Wever de 'war on drugs' al heel wat resultaten heeft opgeleverd.