'Als het Macron nu niet lukt om te hervormen, wie dan wel?'

De landelijke staking op het Franse spoor is een grote test voor het hervormingsbeleid van de Franse president Emmanuel Macron. Hij wil het mes zetten in de gunstige arbeidsvoorwaarden van spoorwegmedewerkers, en dat wordt hem niet in dank afgenomen.

Medewerkers van de Franse spoorwegen zijn vandaag begonnen met een staking die mogelijk drie maanden gaat duren. De vakbonden willen elke vijf dagen twee dagen lang het werk neerleggen. Zal Macron zwichten onder de druk of zijn poot stijf houden?

Hij zou niet de eerste president zijn die zijn hervormingsplannen toch weer intrekt, als het land dreigt te worden platgelegd met stakingen en demonstraties. Jacques Chirac hield er tijdens zijn regeerperiode zelfs een bijnaam aan over: La Giourette, de windvaan.