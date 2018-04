De uitzending van 3 april

Personeel Franse spoorwegen staakt tegen hervormingen Macron

Het treinverkeer in grote delen van Frankrijk ligt plat vanwege een grote landelijke staking. De spoorwegvakbonden willen de hervormingen van de regering voorkomen en de voordelen voor het personeel behouden, zoals de pensioenleeftijd vanaf 52 jaar en de garantie op een baan voor het leven.

De vakbonden noemen de plannen van president Macron een oorlogsverklaring en kondigen aan met tussenpozen te staken tot eind juni. Ook in andere sectoren komen Franse werknemers in actie, zoals bij vuilnis- en energiebedrijven. Ook het personeel van Air France heeft stakingen afgekondigd.

Nieuwsuur is in Frankrijk. We volgen vandaag spoorwegmedewerker en vakbondslid David Lugo, en doen verslag van de staking. In de studio zit vanavond econoom Mathijs Bouman.