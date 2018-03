De uitzending van 31 maart

Het grenzeloze geweld in de onderwereldoorlog

Deze week werd de broer van een belangrijke kroongetuige vermoord. Het slachtoffer, de 41-jarige Reduan B. is de broer van Nabil B., de kroongetuige in het proces over de zogenoemde 'Mocro-oorlog' of onderwereldoorlog. Vandaag arresteerde de politie een verdachte en twee mogelijke handlangers van die moord.

De reeks liquidaties lijkt geen einde te kennen en zorgt voor veel onrust bij Justitie én binnen de onderwereld zelf. We spreken met advocaat Sander Janssen. Hij promoveerde op het beleid voor het inzetten van kroongetuigen.

In de studio is misdaadjournalist Wouter Laumans te gast. Hij schreef in 2014 boek 'Mocromaffia' (2014) over de opkomst van een nieuwe generatie zware criminelen.