'Mensen zijn moe van eeuwige boosheid, achterdocht en schreeuwen'

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) telt Nederland voor het eerst in tien jaar meer optimisten dan pessimisten. Het aantal mensen dat vindt dat het met Nederland de goede kant op gaat, is gestegen van 35 procent vorig jaar naar 49 procent in 2018.

NRC-columnist Bas Heijne denkt dat de problemen voor mensen nu niet meteen zijn opgelost, maar ziet wel een tendens. "Het wordt allemaal beter begrepen." Heijne noemt de daadkracht van het kabinet als voorbeeld. "Kijk naar het gasbesluit, het terugdraaien van de salarisverhoging van de ING-topman. Het is een enorm verschil."

Tranen

Waar de vorige kabinetsperiode in het teken stond van de crisis, zijn er volgens Heijne nu veel meer positieve voorbeelden. "Dit kabinet is niet van de grote visie, maar praktisch. Ik las gisteren dat iemand tranen in zijn ogen had gekregen van het gasbesluit. Wanneer was de laatste keer dat iemand het kabinet dankbaar was? Dan moet je terug naar de periode-Drees", denkt Heijne.

Daiyanara Adelina is een alleenstaande moeder en werkt op een ROC in de Bijlmer. Ze trok vorig jaar met haar 18-jarige zoon in bij haar ex-schoonmoeder. "Zodat we de kosten konden delen. Zij had het financieel moeilijk en had verder niemand. Maar nu willen we eigenlijk wel weer zelfstandig wonen, maar het blijkt toch heel moeilijk om een huis te vinden".

Toch ziet Adelina het niet als een tegenslag. "Ik heb vertrouwen in de politiek. Natuurlijk maken ze fouten, maar daar leren ze van. En ze herstellen het ook. Wat ze nu doen voor het onderwijs en weer meer geld naar de zorg. Ik vind dat heel goed."