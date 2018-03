De uitzending van 30 maart

Zo'n donkere periode als nu beleefde Venezuela niet eerder

Op het Movies That Matter Festival in Den Haag draait de documentaire 'Woman of the Venezuelan Chaos'. Hierin vertellen vijf vrouwen van verschillende achtergronden en leeftijden over de erbarmelijke omstandigheden in hun land Venezuela. Een verpleegster vertelt over het tekort aan medische hulpmiddelen in het ziekenhuis, een jonge moeder staat dagenlang in de rij om eten te kunnen kopen voor haar baby. Allen leven zij in onzekerheid en in angst. De crisis was er nog nooit zo erg.