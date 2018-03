Bulkdata delen met het buitenland: is er wel voldoende controle?

Beschermen van het eigen land

Als de minister de wet wil aanpassen, zou ze ook de inlichtingenwetten van buurlanden er nog eens bij kunnen pakken, zegt Eijkman. Bijvoorbeeld die van Duitsland. De diensten daar mogen niet op grote schaal bulkdata van Duitsers delen met het buitenland.

"Daar is heel strenge controle op. Voor niet-Duitsers gelden wel minder strenge regels, maar daar is ook toezicht op. Niet dat ze in Duitsland het perfect doen, maar ze zijn wel meer gericht op het beschermen van het eigen land."

Takkenberg vindt Duitsland niet het beste voorbeeld. "Ik denk dat Duitsland een uitzondering is. Dat heeft te maken met de geschiedenis van het land. Maar volgens mij is de dienst daar minder effectief en bureaucratischer. Die kant willen we niet op."

Hij vindt dat minister Ollongren moet doorgaan met de wet. Wat hem zelf betreft hoeft er niks worden aangepast. "Zoals het nu gaat, is het goed geregeld. We moeten niet langer wachten met de invoering van deze wet. Daarvoor is het te belangrijk."