De uitzending van 29 maart

Nog 1 jaar tot de brexit een feit is

Niemand weet precies hoe de brexit gaat aflopen. Wat wel duidelijk is, is dat de Britten precies over 1 jaar de Europese Unie verlaten. Dan moet de scheiding geregeld zijn en er moet een plan liggen hoe de EU en het Verenigd Koninkrijk met elkaar verder gaan. Makkelijk gaat die onderhandeling niet.

Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman zit in de studio. Ook spreken we met correspondent Tim de Wit.