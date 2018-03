Rotterdam loopt voorop met alternatief voor de cv-ketel

Wethouder Adriaan Visser zegt dat de uitkomsten nog niet vaststaan. "De kaart zal naar verwachting nog regelmatig aangepast worden door nieuwe technologische kennis en inzichten. Op dit moment zien we door onze gunstige ligging ten opzichte van de haven grote kansen voor restwarmte in Rotterdam."

Dat is warmte die normaal verloren zou gaan, maar ook gebruikt kan worden om huizen en gebouwen te verwarmen. "We hebben al een deel van de stad op restwarmte van de industrie aangesloten. Maar er kan nog veel meer en het kan heel snel", zegt Visser.

"Dan zal er wel geld uit Den Haag bij moeten. Dat hoeft geen subsidie te zijn, het kan ook in de vorm van fondsen. Maar het is onvermijdelijk dat lokale overheden alleen een snelle energietransitie kunnen doorvoeren als Den Haag betaalt", aldus de wethouder.

Snel van het gas af

Ook Dumans is enthousiast over het alternatief in Rotterdam. "De restwarmte komt vanuit de industrie de woningen binnen en wordt via een warmtewisselaar in de keuken omgezet in verwarming."

Wel moeten de Rotterdamse huizen worden geïsoleerd en moeten bewoners bewust omgaan met de energie. "Maar dan kunnen we ook snel van het gas af hier in Rotterdam", aldus Dumans.

Andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld biogas of waterstof, zijn in Rotterdam niet bekeken, omdat deze volgens de gemeente minder geschikt lijken voor woningen.