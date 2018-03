De uitzending van 28 maart

De crisis in Venezuela door de ogen van vijf vrouwen

Venezuela verkeert in een diepe economische crisis, met enorme inflatie en grote voedseltekorten. Regisseur Margarita Cadenas brengt de wantoestand in haar land in beeld aan de hand van vijf vrouwen. Zij hebben iedere dag te maken met de grote tekorten die er zijn.

We spreken met Margarita Cadenas over haar film 'Women of the Venezuelan Chaos' die draait op het festival Movies That Matter, en de situatie in haar land. Volgens haar was Venezuela ooit een rijk, beeldschoon en welvarend land dat zich nu in chaos heeft gestort.