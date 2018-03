Boegbeeld zelfgekozen dood overleden

Piet Jiskoot is overleden. Jiskoot gold als een groot voorvechter van het zelfgekozen levenseinde, sinds hij in 2010 zijn echtgenote en zijn dochter verloor. Hij overleed op 97-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Rotterdam.

Nieuwsuur-verslaggever Hans Kema kende Jiskoot goed. "Ik leerde hem in 2012 kennen, toen hij net had meegewerkt aan een documentaire waarin hij verschillende pillen kocht in België die bij elkaar dodelijk konden zijn. Een stunt waarmee hij wilde pleiten voor een beschikbaar dodelijk middel, ook in Nederland. Hij groeide ermee uit tot het boegbeeld van de zelfgekozen dood."

Door zijn markante persoonlijkheid en uitgesproken mening werd hij geregeld benaderd door journalisten en cameraploegen uit binnen- en buitenland. " Ook in Nieuwsuur was hij regelmatig te zien.

Jiskoot werd dé pleitbezorger van de invoering van een officiële 'Pil van Drion'. Experimenten met allerhande methoden, middelen en medicijnen konden zijn goedkeuring niet krijgen. "We moeten in Nederland een eerlijke, humane pil mogelijk maken", vond hij.