De uitzending van 27 maart

Marco Kroon kreeg geen spreekverbod

Defensie heeft niet kunnen voorkomen dat majoor Marco Kroon een boekje opendeed over een geheime operatie in Afghanistan in 2007. Het ministerie kon Kroon geen spreekverbod opleggen, zei minister Ank Bijleveld gisteravond in het televisieprogramma Pauw, omdat het geen staatsgeheimen betrof.

Kroon bracht in januari naar buiten dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar hem, omdat hij bij die missie een man zou hebben gedood. Hij had Defensie daarvan een jaar eerder op de hoogte gesteld. Normaliter moet een militair zoiets direct melden. Omdat hij bij die bekentenis details prijsgaf over de geheime operatie in Kabul, moest Defensie commando's uit een missiegebied terughalen, meldde Nieuwsuur vorige week.