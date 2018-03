De uitzending van 26 maart

Stormy Daniels bedreigd

Porno-actrice en stripper Stormy Daniels heeft in een interview met het CBS-programma 60 Minutes geen bewijs geleverd voor de seksuele ontmoeting die ze naar eigen zeggen met de Amerikaanse president Trump heeft gehad. Ook vertelde ze dat ze in 2011, vijf jaar na het incident, op een parkeerplaats in Las Vegas door een onbekende man werd geïntimideerd.

Trump heeft nog niet gereageerd op het interview. Zijn advocaat Michael Cohen zegt dat Daniels hem belastert met de verhalen over bedreigingen en eist excuses.

Vanavond praten we met pastor Mark Burns, een van de topleden van Trumps Evangelical Advisory Board.