De uitzending van 25 maart

Catalaanse separatistenleider Puigdemont aangehouden

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont is in Duitsland aangehouden. Puigdemont was vanuit Denemarken via Duitsland onderweg naar Belgiƫ, waar hij in ballingschap leeft. Hij werd aan de Deens-Duitse grens tegengehouden en door de politie meegenomen. De Spaanse justitie vaardigde gisteren een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uit.

Spanje wil Puigdemont berechten vanwege rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. Hij riep eind oktober vorig jaar de onafhankelijkheid van Cataloniƫ uit, na een referendum dat door het Spaanse Hooggerechtshof als illegaal was bestempeld. Vanavond reageert zijn advocaat Paul Bekaert en heeft correspondent Rop Zoutberg het laatste nieuws.