De uitzending van 24 maart

In Denemarken kiezen de sociaaldemocraten voor een harde lijn

Vrijwel overal in Europa staan de sociaaldemocraten op groot verlies. Ook de Deense sociaaldemocratische partij raakte veel kiezers kwijt aan de nationalistische Deense Volkspartij. De partij gooit daarom nu het roer om met meer nationalisme en een hard migratiebeleid. Europacorrespondent Saskia Dekkers ontmoet de grondlegger van deze opvallende nieuwe politiek. Is het dé manier om kiezers terug te winnen? En moeten sociaaldemocraten elders in Europa het Deense voorbeeld volgen?