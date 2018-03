De uitzending van 23 maart

Hoe denken overlevenden van Columbine nu over het wapenbeleid?

Tegenstanders van het huidige Amerikaanse wapenbeleid komen morgen samen in de 'Gun Control March'. De discussie over wapens is sinds de schietpartij op de Stoneman Douglas High School in Florida in februari weer hevig opgelaaid. Het was de meest dodelijke school shooting in de Amerikaanse geschiedenis. Voor die tijd behoorde deze titel tot het bloedbad op Colombine High School in 1999.

Correspondent Wouter Zwart is bij twee overlevenden van Columbine. Hun meningen over het huidige Amerikaanse wapenbeleid lopen sterk uiteen.