Denk boekt groot succes: 'Het zijn frustratiestemmen'

Denk heeft in Schiedam een opvallend succes geboekt en is er de tweede partij geworden, van 0 naar 4 zetels. Vooral in de Schiedamse wijk Nieuwland stemde een groot deel van de inwoners op Denk.

"Het zijn frustratiestemmen", zegt maatschappelijk ondernemer Serdar Koker, die voorheen altijd PvdA stemde maar nu "noodgedwongen" Denk. "Mensen herkennen zich in Denk, het is een signaal. Het succes van Denk is de mislukking van de sociaaldemocratie in Nederland."

Koker vindt dat de verhoudingen in Nederlander verharden. "Mensen wijzen alleen maar naar elkaar. Daarom spelen nu zelfs de Armeense genocide en de staatsgreep in Turkije een rol bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen."

Op straat in Nieuwland komen we een vrouw tegen die ook op Denk heeft gestemd. "Omdat het een islamitische, Turkse partij is. Turkije is mijn land. In Nederland blijf ik altijd buitenlander, vooral als moslim." Denk voelt vertrouwd, zegt ze. Het programma heeft ze niet gelezen. "Als u in Turkije was geweest, had u ook op een Nederlandse partij gestemd, denk ik."