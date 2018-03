De uitzending van 22 maart

Gemeenteraadsverkiezingen: the day after

Dit weten we nu, de dag na de verkiezingen:

Lokale partijen doen het goed, GroenLinks wint in de grote stad, CDA blijft de grootste landelijke partij

Opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen is 55,0 procent (met 99,7 procent van de stemmen geteld)

Wiv-referendum lijkt nipt gewonnen door de tegenstanders: 48,7 procent tegen en 47,3 procent voor (90,2 procent geteld).

Vanavond in Nieuwsuur meer hierover. Ook zijn we in de Schiedamse wijk Nieuwland, waar een opvallend groot deel van de inwoners voor nieuwkomer DENK heeft gestemd.