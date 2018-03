'Het identiteitsdebat speelt nauwelijks buiten de Randstad'

Er zijn twee Nederlanden: het Nederland dat je op de televisie ziet en het Nederland van de dagelijkse realiteit. In het ene Nederland woeden verhitte debatten, lopen de emoties hoog op, staan de meningen recht tegenover elkaar. In het andere Nederland gaan mensen naar hun werk, maken een praatje met de buren en zetten ze zich in voor bijvoorbeeld de plaatselijke voetbalclub.

Dat 'gewone Nederland' zien we nauwelijks terug in de media, omdat wij journalisten 'nieuws' brengen en nieuws is per definitie datgene dat afwijkt. De wereld bestaat uit meer dan alleen nieuws. Daarom zijn we vorig jaar begonnen met de serie De Onderstroom. Hierin gaan we, geheel tegen ons journalistieke instinct in, op zoek naar verhalen die juist geen nieuws zijn, maar die wel de dagelijkse realiteit tonen van de burgers in dit land.

In De Onderstroom doen we steeds twee weken lang verslag vanuit een andere gemeente of wijk. We zoeken steeds een andere regio uit en kiezen doelbewust voor plaatsen die niet of nauwelijks in het nieuws zijn. Tot dusverre waren we in Schiedam, Bergen (NH), Deurne, Almelo, de Bijlmer en Sittard-Geleen.