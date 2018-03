De uitzending van 20 maart

Aan de vooravond van het referendum organiseert Nieuwsuur het enige partijleidersdebat over de inlichtingenwet. Vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht gaan Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) in debat over de nieuwe bevoegdheden van de inlichtingendiensten.

De partijleiders kruisen de degens over of Nederland veiliger wordt door de nieuwe inlichtingenwet, en over de vraag of Nederlanders door de nieuwe inlichtingenwet te veel privacy moeten inleveren.

Uitslag

Het referendum van morgen is een raadgevend referendum, het kabinet kan de uitslag dus ook naast zich neerleggen. Buma heeft al gezegd dat de wet wat hem betreft door moet gaan, ongeacht de uitslag. Klaver presenteerde zelf een alternatief voor de inlichtingenwet. Volgens Marijnissen is een stem tegen de inlichtingenwet een stem voor het referendum.

Naast de partijleiders zijn er ook studenten te gast. Nina Boelsums initieerde het referendum samen met vijf andere studenten van de Universiteit van Amsterdam. Anouk van Brug studeert Crisis and Security Management en is juist voor de inlichtingenwet.