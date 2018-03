De uitzending van 19 maart

Vanavond in Nieuwsuur een speciale live-uitzending die in het teken staat van de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Aan de oevers van de Maas gaat presentator Mariƫlle Tweebeeke in gesprek met kiezers en lokale lijsttrekkers.

Ze spreken over de politieke versnippering in de stad, integratie, werken in de bijstand en armoede. In Rotterdam versnipperde de politiek al vijftien jaar geleden. De grote volkspartijen stortten er in elkaar, Leefbaar Rotterdam kwam er aan de macht.

Naast 'gewone' Rotterdammers, zijn vanavond de volgende lijsttrekkers uitgenodigd: Stephan van Baarle (Denk), Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam), Nourdin El Ouali (NIDA), Said Kasmi (D66), Vincent Karremans (VVD) en Barbara Kathmann (PvdA).